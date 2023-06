La Federación Alemana ataca a los racistas tras los insultos a Moukoko: "Dais asco"

Los futbolistas alemanes Yousoufa Moukoko y Jessic Ngankam recibieron insultos racistas en sus respectivas redes sociales después de fallar cada uno un penalti en el empate a uno de su selección frente a Israel en su estreno en el Europeo sub-21.

Varios usuarios pusieron emoticonos de monos y comentarios racistas en las últimas publicaciones de Instagram de los futbolistas de raza negra.

"Si ganamos, todos somos alemanes, si perdemos, somos negros, luego vienen los comentarios de monos. Cosas así simplemente no pertenecen al fútbol", expresó Moukoko tras ver los comentarios.

