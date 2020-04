Drogba y Eto'o critican las sugerencias de ensayos contra el coronavirus en África: "No somos cobayas"

El jugador del Basaksehir turco Demba Ba y los exfutbolistas Didier Drogba y Samuel Eto'o han criticado duramente las propuestas surgidas en un medio francés de probar la vacuna contra el coronavirus COVID-19 en África, y han recalcado que los habitantes del continente no son "cobayas" y que la sugerencia tiene tintes "racistas".

Este jueves en la cadena LCI, los doctores Jean Paul Mira, jefe del servicio de reanimación del Hospital Cochin de París, y Camille Locht, director de investigación del Instituto de Salud e Investigación Médica, valoraron la posibilidad de poner en marcha un ensayo en África, "donde no hay mascarillas, ni tratamientos, ni reanimación".

Uno de los primeros en reaccionar a estas polémicas palabras fue el senegalés Demba Ba. "Bienvenido a Occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven comunes. Es tiempo para ponerse en pie", señaló en la red social Twitter.

A él le respondió con un escueto "hijos de puta" el exjugador del FC Barcelona Samuel Eto'o, que posteriormente se extendió en Instagram. "No sois más que mierda. África no es vuestro patio de recreo", escribió el camerunés, también exfutbolista del RCD Mallorca.

Mientras, el marfileño Didier Drogba hizo una crítica todavía más extensa en Twitter. "Es inconcebible que sigamos aceptando esto. África no es un laboratorio. Denuncio enérgicamente estos comentarios serios, racistas y despectivos", declaró.

"Salvémonos de este virus loco que está hundiendo la economía mundial y devastando la salud de las poblaciones en todo el mundo. ¡No toméis a los africanos por cobayas! Es absolutamente asqueroso. Los líderes africanos tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones de esas horrendas conspiraciones", concluyó.

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.



Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv