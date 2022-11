Donato llama a la Guerra Civil en Brasil tras no aceptar a Lula como nuevo presidente

Lula da Silva se convertía este domingo en presidente de Brasil después de imponerse por un cortísimo margen en las urnas a Jair Bolsonaro, su antecesor en el cargo, al que derrotó con un 50'9% de los votos. Tras más de dos meses de campaña, con deportistas de toda índole apoyando a uno y otro, finalmente Lula se llevó el gato al agua.

La izquierda volvía a mandar en el país más poblado de Sudamerica y eso es algo que no ha gustado a muchos. Uno de los más críticos ha sido Donato Gama da Silva. El exjugador del Deportivo de La Coruña, que fuera internacional con España, ha dejado un sorprendente post en su cuenta de Instagram en el que incluso llama a la Guerra Civil en el país para evitar que "el comunismo vuelva a mandar" en Brasil.

Se enfrentaban en las urnas dos proyectos políticos muy diferentes y marcados por la polémica. De fondo la presidencia de un país que registra récords de inflación, desempleo, desigualdad y hambre. Los partidarios de Bolsonaro no se han tomado muy bien la victoria del rival y se han producido altercados por todo Brasil. El mensaje de Donato no ayuda a conseguir la paz social.

"La guerra aún no ha terminado, el pueblo brasileño ha despertado, no se quedará así. Si el pueblo sale a la calle, puede haber una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No tires la toalla", ha escrito Donato en su polémico post en el que se ha generado un gran debate y controversia.