Diversidad de opiniones en la prensa europea con el gol de Mbappé

Prensa española

Los diarios deportivos españoles coinciden en clamar contra la concesión por parte del colegiado inglés Anthony Taylor del gol de Kylian Mbappe, que culminó la remontada de Francia ante España en la final de la Liga de Naciones, disputada este domingo en Milán.

'Marca', sobre una reproducción del momento en el que Theo Hernández centra en profundidad al delantero del PSG, titula en portada que "Se están cargando el fútbol" y apunta que "una incomprensible interpretación del VAR sobre una nueva y ridícula regla del fuera de juego arruina a España".

El diario 'Sport', bajo el título de "Injusticia" considera que "una gran selección española cae ante Francia de forma escandalosa con un gol en fuera de juego de Mbappe".

'As' también indica en portada que "El VAR no concede un aparente fuera de juego del crack del PSG" y asegura en la crónica que "El VAR deja sin premio a España".

'Mundo Deportivo' hace un juego de palabras. "Varapalo", señala en su portada sobre la reproducción del momento polémico principal del choque y también considera que "Un polémico tanto de Mbappé culmina la remontada de Francia ante la Roja, que no mereció perder".

Prensa francesa

La prensa francesa celebra este lunes la victoria de Francia en la Liga de las Naciones, que permite borrar en parte el fracaso de la pasada Eurocopa, al tiempo que duda de la validez del segundo gol de los galos, en posible fuera de juego de Kylian Mbappé.

L'Équipe dedica un amplio espacio a analizar el gol de Mbappé, que reconoce que genera "muchas preguntas" y que se logró en una posición "dudosa", considera "lógica" la polémica y reconoce que en el momento del pase el atacante estaba en posición de fuera de juego.

El diario incluye declaraciones de Bruno Derrien, exárbitro internacional, que señala que si bien la regla estuvo bien aplicada, esta "va contra el espíritu del juego".

"Otra copa para casa", titula además el diario L'Équipe, que destaca que este título se logró "tres años después del Mundial" y permite "borrar en parte el fracaso de la Eurocopa".

El rotativo cree que hay que esperar para ver si esta competición se consolida para entender su importancia en la historia. Destaca la actuación de Karim Benzema, que considera candidato para ganar el Balón de Oro y dice que "España luchó hasta el final pero se encontró con un gran Hugo Lloris".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Estos 'bleus' no abandonan nunca", señala Le Parisien, que recuerda que Francia protagonizó una segunda remontada consecutiva, destaca también el papel de Benzema en el equipo y asegura que el gol de Mbappé "suscita debates porque parece, en las imágenes, que estaba fuera de juego".

El diario recuerda que la Liga de las Naciones es el primer título que gana con Francia Benzema, vital en la semifinal frente a Bélgica y en la final contra España, lo que considera "un buen augurio para el Balón de Oro".

Le Figaro destaca que los franceses "regresan a la cima", encumbra a Benzema y a Mbappé, cuyo gol también considera "dudoso por fuera de juego pero que fue validado por el VAR".

Prensa italiana

La prensa deportiva italiana coincide este lunes en considerar válido el gol de Kylian Mbappé contra España que entregó a Francia el título de la Liga de Naciones, al asegurar que, pese a que el delantero galo saliera inicialmente en fuera de juego, el toque defensivo de Éric García dio validez su posición.

Las portadas italianas no dedican particular espacio a la final de la Liga de Naciones, ganada 2-1 por Francia en el estadio San Siro de Milán contra España, pero las notas en las páginas internas de los diarios se centran en la explicación de la interpretación dada por el VAR a la jugada clave del encuentro.

El reglamento prevé que un jugador en fase de ataque no se considere en posición de fuera de juego si el rival, en fase defensiva, realiza una "jugada" con el balón, o sea un toque voluntario y no involuntario.

Tanto "La Gazzetta dello Sport" como "Corriere dello Sport" comparten la interpretación del VAR y del colegiado del partido, el inglés Anthony Taylor.

La jugada no se menciona en las portadas de los tres principales medios deportivos italianos, "La Gazzetta dello Sport", "Tuttosport" y "Corriere dello Sport".

"Mbappé regala el trofeo a Francia", es el titular de la "Gazzetta, mientras que "Corriere dello Sport" asegura que "Mbappé decide una final no a la altura de dos colosos de Europa".

El periódico romano definió "una aburrida espera" la fase inicial del encuentro, antes de que se abrieran más espacios tras la ventaja española firmada a la hora de juego por Mikel Oyarzabal.

"Benzema-Mbappé, triunfo Francia", es el titular elegido por "Tuttosport".

Prensa belga

La prensa belga, más preocupada por el cuarto puesto de los Diablos Rojos frente a Italia que en la final entre Francia y España en la Liga de Naciones, destaca la contribución de Kylian Mbappé, Karim Benzema y Hugo Lloris a la victoria de los "bleus" y analiza el polémico gol de la victoria.

"Francia se impone, en el talento pero también en el carácter", señala la web de la radiotelevisión pública belga RTBF en su crónica de una final en la que todos los medios belgas se detienen a analizar el segundo gol de Francia.

Los periódico Le Soir dedica un artículo a la controvertida jugada, al igual que la cabecera DH Les Sports, que consagra un texto a explicar "por qué el gol de Mbappé en fuera de juego fue validado", al interpretar el árbitro que Eric García intentó jugar el balón y habilitó la siguiente jugada, y augura "va a dar mucho de qué hablar".

"Una regla ridícula", señala el analista del diario Het Laatest, News Marc Degryse, quien reconoce que si el defensa no hubiera intentado despejar el balón no habría valido pero subraya que el jugador no puede mantenerse alejado de la pelota "conscientemente".