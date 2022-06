Diego López: "El de hoy es un día muy triste para mí"

El portero Diego López se despidió del Espanyol en el RCDE Stadium tras seis temporadas en el club y confesó que este adiós es "un día muy triste" tanto para él como para su familia, e insistió en que su deseo era "poder seguir ayudando al club".



El futbolista apuntó que siempre pensó en que podría continuar como blanquiazul, aunque se trata de una decisión que respeta "al máximo". "Estaba abierto a seguir haciendo mi trabajo. Entiendo que no es fácil para nadie tomar estas decisiones y al final ha sucedido así", apostilló el jugador.



El arquero gallego, en este sentido, se mostró enormemente agradecido al Espanyol y a la afición: "Me siento feliz y orgulloso, me he vaciado en cada entrenamiento. Acabo una etapa como jugador de este club y siempre será una entidad especial para mi familia y para mí", No obstante, Diego López quiso dejar "la puerta abierta" a un hipotético regreso.



Preguntado por su futuro inmediato, el portero insistió en que se siente con "muchas ganas" de continuar vistiendo de corto, aunque para eso, dijo, debe haber equipos que le pretendan: "Esto no solo depende de mí, pero quiero seguir con mi profesión de futbolista".







El portero, por otra parte, se mostró especialmente orgulloso de su compromiso con los colores periquitos y destacó que siempre intentó trasladar "exigencia máxima, ambición y hambre". Además, destacó que la "unión" entre todos los estamentos es clave para el futuro del club, del que auguró que será "grande".



El jugador, de forma irónica, pidió disculpas a sus compañeros por su elevada exigencia en los entrenamientos: "Eso es lo que me ha hecho llegar hasta aquí y todos los mensajes que me llegan me lo recuerdan. Siempre me lo he dejado todo".



El gallego fue arropado por más de un centenar de aficionados en el RCDE Stadium y por varios directivos, amigos y familiares en su acto de despedida. "Lo mejor de Barcelona es ser del Espanyol", apuntó en referencia a la recordada frase del exdelantero blanquiazul Luis García