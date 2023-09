El 'Dibu' Martínez, Courtois y Ter Stegen, entre los nominados al trofeo Yashin

Emiliano Martínez, campeón del mundo con Argentina y actualmente en las filas del Aston Villa, el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), y el alemán Marc-André Ter Stegen (Barcelona), se encuentran entre los nominados al Trofeo Yashin con el que se reconoce al mejor portero de la temporada que entrega la revista deportiva francesa France Football.

En ella predomina la presencia de arqueros que jugaron la pasada campaña o actualmente juegan en las filas de equipos de la Premier League inglesa. Son los casos del brasileño Ederson Moraes (Manchester City), del camerunés André Onana (Manchester United, ex del Inter de Milán) y del inglés Aaron Ramsdale (Arsenal).

