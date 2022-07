El día que Iker Muniain se disfrazó para ir al Bernabéu a ver un partido del equipo del que es aficionado

Iker Munian pasó este jueves por 'Martínez y Hermanos', el programa que el humorista y presentador Dani Martínez tiene en Movistar Plus. Allí, el futbolista del Athletic habló de su carrera y recordó una divertida anécdota ocurrida en 2018 en la que acudió disfrazado al estadio Santiago Bernabéu para ver la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, que acabaron ganando los millonarios.

Durante el programa su amigo Dani Martínez le preguntó si alguna vez "se había disfrazado" para "que no te reconozcan" a lo que el navarro respondió riéndose y con un "a ver cómo cuento yo esto...", para pasar a desvelar su historia que se ha vuelto viral.

"Han pasado unos años. Se hizo en Madrid un evento deportivo muy importante, que era un partido de Copa Libertadores, la Champions, pero en Sudamérica. Jugaban River Plate y Boca Juniors la final, una final esperadísima que se debía jugar en Argentina, pero el día del partido hubo movidas con las hinchadas y lo suspendieron. Entonces trajeron la final al Santiago Bernabéu", contextualizó Muniain.

"Yo soy muy fanático de River Plate y dije 'traen aquí el partido, tengo que ir a Madrid a ver ese partido, tengo que estar con River alentando'. Se daba la circunstancia de que yo jugaba partido con el Athletic de Bilbao el lunes y el partido era el domingo, un día antes. Nosotros estábamos en descenso, era diciembre y el equipo estaba horrible. Habían echado al entrenador, habían puesto uno nuevo... La peor situación que te podías imaginar...", continuó.

"Yo decía: 'esto es una vez en la vida, es único. Me veo vídeos, partidos por Internet, vienen aquí a jugar y tengo que estar'. Llamé a Omar, que es una persona de confianza, y le dije 'alquilamos una furgoneta, nos vamos a Madrid a ver el partido y volvemos durmiendo y al dia siguiente juego mi partido'. Y así hicimos. Yo sabía que el lunes no iba a ser titular con mi equipo y pensé 'me la puedo jugar un poco'". desveló.





"Llegamos a Madrid y veo que había 50.000 personas de River Plate. Pensé que no podía ir con la cara descubierta. 'Mañana tengo partido y voy a salir en todos los lados que estoy aquí en Madrid viendo la final'. Me cogí una peluca, unas gafas, una gorra, una bufanda y nos fuimos para la calle. Fui barra brava, barra brava", contó.

"Fuimos con toda la hinchada de River Plate hasta el Santiago Bernabéu y había un control de seguridad. Estaba la polícia esperando para dejarte pasar... llegó yo con mi peluca y mis gafas y me dice el policía 'pare aquí usted'. Se me queda mirando a la cara y yo pensaba que me había reconocido, me cachea, me mira la cara otra vez y me dice 'pase, pase'. Yo pensaba que le gustaba el fútbol y me había conocido, me voy, ando 50 metros y el policía mirándome... como diciéndome que te he visto chaval", finalizó.