Deyverson se despide del Getafe con el que no jugará más esta temporada

Deyverson no jugará más con el Getafe. El delantero brasileño ha puesto punto y final a su estancia en el conjunto madrileño y regresa a su país para volver a formar parte del Palmeiras, club que lo tenía cedido en el conjunto madrileño, tras no ejercer la entidad presidida por Ángel Torres la opción de compra que tenía sobre él.

Deyverson, que ha jugado 7 partidos con el Getafe, cinco de LaLiga Santander y los dos de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League ante el Ajax de Ámsterdam, marcó un gol como azulón. Es la segunda baja que sufre Bordalás en los últimos días tras la de Antunes que la pasada semana dio por finalizada su relación con el club.

El jugador se despidió del Getafe en su cuenta de Instagram y le deseó la mejor de las suertes. "Hoy me despedí de este club que me recibió con las puertas abiertas, con gran afecto de todos mis compañeros, gerentes y fanáticos. Una segunda casa, en un país que admiro mucho. Fueron unos meses pero aprendí mucho y me gusta que las redes funcionen para ti. Desde lejos seguiré animando, porque desearía que pudieran llegar lejos en La Liga, y creo que es posible ganar la Europa League, ¡el grupo y los fanáticos merecen ese título! Hasta luego, gracias Getafe. Ahora estoy esperando nuevos desafíos. Como nunca fue suerte, siempre fue Dios".