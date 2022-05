60 detenidos y 14 heridos en disturbios en Tirana, la noche previa a la final de la Conference League

La capital albanesa, Tirana, acoge este miércoles la primera final de la Liga Conferencia entre el AS Roma y el neerlandés Feyenoord de Róterdam en medio de temores a posibles incidentes por parte de hinchas violentos.



Tirana ya pasó una noche tensa pues seguidores de ambos equipos se enfrentaron con botellas de cristal, piedras y palos contra la policía.



Nueve policías, 4 aficionados italianos y 1 neerlandés resultaron heridos, mientras que 60 personas (48 italianos y 12 neerlandeses) fueron detenidos por estar "involucrados en actos violentos", informó la policía albanesa.

Total last night in Tirana:

Arrested: 60 (48 Italians, 12 dutch)

Injured: 20 (12 policemen, 4 Albanians, 3 Italians, 1 Dutchman)

In hospital: 12 (no info on nationality) pic.twitter.com/1nvG7aOgNj