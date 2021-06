El Deportivo se corona como campeón juvenil tras vencer al Barcelona en la final

El Deportivo de la Coruña superó este domingo al Barcelona en la final de la Copa de Campeones de la División de Honor Juvenil y levantó el título 25 años después, gracias al doblete de Noel López, un gol de Mario Domínguez y las paradas de Brais Suárez, que contrarrestaron el tanto del azulgrana Ilias.

Un 27.06.95 #osnosos gañaban a Copa do Rei

Lembrando o histórico día todos #osnosos e #asnosas vestiron este ano #asnosascores coas liñas daquela e a lenda baixo o escudo: 25 aniversario CAMPIÓNS COPA!#Deportivistas: xusto 26 despois #anosacanteira volve facer historia

CAMPIÓNS! pic.twitter.com/MavczcMpA3 — RC Deportivo (@RCDeportivo) June 27, 2021