Dembélé zanja su futuro con la respuesta a la pregunta de un aficionado

Este sábado se abre un nuevo capítulo en el culebrón Dembélé después de que el francés haya contestado a la pregunta de un aficionado sin ningún tipo de dudas y sobre todo al ir más allá respondiendo sobre los posibles rumores de una salida hacia el Chelsea.

- "¿Te quedas en el Barça?"

- "Si, estoy bien en Barcelona".

Unas respuestas que contrastan con las palabras de Joan Laporta esta semana que apuntaba a que el futuro de Dembélé estaba lejos de Barcelona: "Tenía desde hace tiempo una propuesta por nuestra parte, pero está claro que no la ha aceptado porque no tenemos noticias de su agente desde hace tiempo". Tal y como lleva informando nuestra compañera Helena Condis, Ousmane Dembélé no tiene nada cerrado con otro club y sigue a la espera de lo que le pueda ofrecer el Barça aunque según las palabras de Laporta no habría contestado todavía.