Dembélé sufre una elongación en los isquiotibiales del muslo derecho y no estará ante la Juventus

El delantero del FC Barcelona Ousmane Dembélé sufre una elongación en los isquiotibiales del muslo derecho, que le mantendrá entre una y dos semanas de baja, por lo que se perderá el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de este martes ante la Juventus.

"Las pruebas realizadas el domingo 6 de diciembre por la mañana han mostrado que el jugador del primer equipo Ousmane Dembélé tiene una elongación en los isquiotibiales del muslo derecho. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad", confirmó el club azulgrana en un comunicado.

❗ MEDICAL COMMUNIQUE | Dembélé

Tests carried out have shown that the French player has an elongation in the hamstrings of the right thigh



�� All the details:https://t.co/skzzAnYPZIpic.twitter.com/M6wnQRkydf