Dembélé podría acabar en la grada si no renueva con el Barcelona

El jugador francés del FC Barcelona Ousmane Dembélé, termina contrato este próximo verano y las negociaciones para su renovación no avanzan. El francés no termina de dar el visto bueno a pesar de que el Barcelona cuenta con él. Es por eso que si no se llega a un acuerdo en un tiempo razonable, el futuro del jugador podría estar en la grada para lo que resta de temporada, como han informado nuestros compañeros de Esports COPE.

Durante la rueda de prensa de Ronald Koeman que ha tenido lugar este martes, el entrenador del conjunto azulgrana ha destacado el deseo de que el jugador permanezca en el equipo. "Queremos que Ousmane se quede porque es un jugador importante con calidad en banda. Nuestro objetivo es renovar el contrato. Otra cosa será si él no quiere renovar. Pensamos que podemos renovar y todavía no hemos hablado de cuál será nuestra estrategia si no renueva".

Dembélé sigue de baja y no estará ante el Rayo Vallecano

Como ya avanzó este lunes nuestra compañera Helena Condis, Dembélé no ha entrado en la convocatoria para el partido contra el Rayo Vallecano y apunta para el partido de Champions ante el Dínamo de Kiev. Pese a entrenar con el equipo no ha recibido todavía el alta médica y sigue en una lista de bajas a la que se ha unido Frenkie De Jong, lesinado en el Clásico del pasado domingo. Sin Dembélé, que parecía que podía llegar a tiempo para medirse a un Rayo que está siendo una de las sorpresas positivas de LaLiga Santander, Ronald Koeman afrontará el choque sin el galo, sin Frenkie De Jong ni Araujo, Braithwaite ni Pedri.

