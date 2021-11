Dembélé no estará a punto para el derbi contra el Espanyol; Pedri será duda hasta última hora

El delantero del Barcelona Ousmane Dembélé no se ejercitó con sus compañeros en la tarde de jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y por lo que no estará a punto para enfrentarse al Espanyol, el sábado a las 21h en el Camp Nou. La elongación en el semimembranoso del muslo izquierdo que el futbolista francés sufrió en el encuentro de Liga ante el Celta aún no está resuelta y eso también dificulta que pueda entrar en la convocatoria para el decisivo partido de Liga de Campeones ante el Benfica del próximo martes.

Además, Pedri será duda hasta última hora y es muy posible que Xavi le reserve para el trascendental partido de Champions ante el Benfica, que se jugará la próxima semana.

Look who are back! pic.twitter.com/sa1erLTpg1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 18, 2021



Por otro lado, tras el día de descanso dado por Xavi Hernández regresaron a los entrenamientos el resto de internacionales que aún no lo habían hecho: Demir, Araujo, Coutinho, Lenglet, Memphis, Frenkie de Jong y Balde.



Así, por primera vez desde su llegada al banquillo azulgrana el técnico egarense pudo contar con todos los jugadores disponibles en una sesión de entrenamiento.



El viernes el Barcelona volverá a ejercitarse a las 18h en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Antes, a las 15h, Xavi Hernández dará su primera rueda de prensa previa a un partido como técnico azulgrana.