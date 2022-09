Dembélé: "De 2017 a 2021 he perdido el tiempo enormemente"

Ousmane Dembélé está siendo uno de los jugadores más destacados de este inicio de Liga en el Barça. El futbolista francés ha marcado cuatro goles en ocho partidos oficiales esta temporaa y se ha convertido en pieza fundamental en el once de Xavi Hernández.

Este miércoles, el francés ha concedido una entrevista en Radio Montecarlo donde ha desvelado cómo han sido sus inicios en el club azulgrana. "No todo es como la gente imaginada, de 2017 a 2021 he perdido el tiempo enormemente", ha contado. "He perdido cinco años de mi vida", ha zanjado.

Además, sobre su relación con Xavi Hernández, Dembélé ha reconocido que su confianza fue decisiva para decidir quedarse en el Barcelona. "Con la confianza de Xavi, me vi obligado a quedarme", ha reconocido. "Recuerdo una reunión entre Xavi y yo en el mes de diciembre donde le dije que iba a firmar mi contrato", ha desvelado.

Su gran estado de forma también viene acompañado por la ausencia de lesiones. Un inconveniente que le ha acompañado durante gran parte de su carrera y que, de momento, está empezando a controlar. "Crucemos los dedos, estoy bien, me siento bien en el Barcelona, tengo la confianza de todo el equipo, de todo el club y estoy feliz", ha dicho. "Ahora todo el mundo habla de fútbol, es mejor", ha comentado.