Del Nido, en El Partidazo de COPE: "Legalmente no soy presidente, pero moralmente y virtualmente ya lo soy"

El Sevilla FC celebró este jueves una Junta General Ordinaria en la que los accionistas no aprobaron las cuentas ni la gestión del Consejo de la temporada 2021/22, pese a lo cual José Castro se mantiene en la presidencia tras una sesión tensa con José María del Nido, quien le puso fecha de caducidad en el cargo.

"Estoy disgustado por el espectáculo que hemos tenido que vivir los socios del Sevilla", señaló Del Nido este jueves en el micrófono de El Partidazo de COPE.

Del Nido, a Pepe Castro: "Usted está ahí usurpando el poder de los mayores accionistas del Sevilla" "Échelo por favor que nos va a llevar a la ruina", añadió el que fuera Presidente del Sevilla en su intervención en la Junta de Accionistas del equipo andaluz. 29 dic 2022 - 23:08

El expresidente sevillista apunta en COPE que "la victoria está cerca" e incluso llega a señalar que "me veo que antes de final de temporada estaré al frente de la entidad".

Del Nido incide en esa idea cuando dice que "legalmente no soy presidente, pero moralmente y virtualmente ya lo soy" y tanto es así que se atreve a asegurar: "Lo logico es que me llamarán mañana para ir a Vigo y me pondría desde ya al frente del Consejo".

Volviendo a la celebración de la Junta de este jueves, Del Nido añade: "Le hemos tumbado los puntos del orden del día. No ha aprobado nada, solo lo que ha hecho de trilero y me ha impedido al voto" e indica "Si a mí me hubieran dejado votar, yo no habría ganado, habría barrido".

Además, el exdirigente sevillista tiene un mensaje claro: "La entidad necesita un impulso y el único que tiene capacidad para dárselo soy yo".

MONCHI

Por otro lado, Del Nido también habla de la figura de Monchi como director deportivo, al que considera como "un grandísimo director deportivo", pero le manda un recado al apuntar que "zapatero a tus zapatos. Se tiene que dedicar a lo que sabe y le diré lo que le tengo que decir cuando tenga el brazo ejecutor".

Castro sigue de presidente tras impedirse voto acciones agrupadas de Del Nido

La Junta General de Accionistas del Sevilla rechazó este jueves el cese del actual consejo y el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores en medio de una gran crispación, con lo que José Castro se mantiene en la presidencia al impedirse el voto de las acciones agrupadas del expresidente José María del Nido en virtud del pacto entre los máximos accionistas.

?? Los accionistas no aprueban las cuentas de la gestión ni la gestión del Consejo en la temporada 21/22. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 29, 2022

En un ambiente muy encrespado y con gritos de "¡fuera, fuera!", la junta rechazó esos dos puntos planteados por el fondo inversor estadounidense '777 Partners', aliado con Del Nido, con el 63,51 por ciento de los votos en contra frente al 21,40 a favor en el caso de la petición de revocación del actual consejo de administración.