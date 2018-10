Deco, en Esports COPE: "Arthur me recuerda a Xavi"

El brasileño nacionalizado portugués ha analizado el Clásico del próximo sábado “El Barça está encontrando la solidez de su juego y el Madrid tiene dificultades. Pero un clásico siempre está al 50%. Aunque no esté jugando bien, el Madrid tiene jugadores de calidad”.

El centrocampista, que coincidió con Leo Messi en sus inicios en el primer equipo, considera que la baja del argentino convertirá el duelo en algo más terrenal “Sin Leo, va a ser un Barça-Madrid normal”.

Después de la victoria del Barça ante el Inter, Deco avisa que el equipo no debe obsesionarse con la Champions “cuando el Real Madrid gana tres Champions seguidas parece que las Ligas y las Copas no tengan tanto valor. Yo no estoy deacuerdo, creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Barça. La Champions no debe convertirse en una obsesión y hacer que la Liga pase a segundo plano. El Barça tiene que intentar ganarlo todo y seguro que estará entre los favoritos en todas las competiciones”.

Deco conoce muy bien a Arthur Melo de su etapa en Gremio y destaca la rápida adaptación del brasileño en su primera temporada “el Barça ha ganado equilibrio con él. Arthur me recuerda a Xavi por la pausa que le da al juego y por la edad que tiene, sólo 22 años, puede convertirse en un jugador importante en el Barça. Es una alegría verlo jugar”.

Deco le conoce de su época en Gremio y destaca su personalidad “parece un chico muy centrado y sabe muy bien lo que está buscando. Es importante empezar bien porque venir de Brasil al Barça no es fácil, pero en Barcelona hay que estar siempre bien porque la presión es constante”.

En ese sentido, cree que a Arthur no le pesará la comparación con Xavi “que le comparen con Xavi no es ningún problema porque los grandes jugadores siempre se comparan con grandes jugadores. Lo malo sería que no le comparasen con nadie”.

Ante los problemas de adaptación que está sufriendo Dembélé, Deco asegura que el francés tiene una presión mayor “la presión de Dembelé es distinta a la de Arthur. Llegó como un jugador caro en un año difícil por la llegada de Neymar, Arthur llegó sin muchas expectativas. No es fácil aguantar la presión para los delanteros jóvenes en el Barça. Está en fase de adaptación”.

Tampoco Coutinho está dando su mejor versión y Deco considera que le está costando encontrar su lugar en el campo “el problema de Coutinho, en el Barça y en la selección, es que todavía sigue buscando su mejor posición. A veces juega por la banda, a veces por el medio campo. Con la llegada de Arthur, que se está ganando un lugar en el equipo, creo que Coutinho no jugará en el centro del campo, acabará jugando en la banda”.

Deco considera que el Real Madrid está echando de menos a Cristiano Ronaldo: “Cualquier equipo del mundo echaría de menos a un jugador que marca 40 o 45 goles por temporada. No es fácil substituir a jugadores como Cristiano o Leo porque son jugadores que han estado por encima de los demás en los últimos 10 años”.