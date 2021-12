Rafinha: "Me atrajo la ambición de jugar y ganar de la Real Sociedad"

El nuevo centrocapista de la Real Sociedad Rafael Alcántara do Nascimento 'Rafinha', cedido hasta final de temporada 2021-22 por el PSG, desveló que la "ambición de jugar y ganar" del conjunto donostiarra le atrajeron y confía en poder debutar "cuanto antes", aunque no lo podrá hacer hasta el partido de Copa contra el Leganés.

"Estoy muy feliz por llegar a un gran club como éste y poder entrenar con mis compañeros. Los contactos empiezan con el interés de la Real. Hace unos meses mi representante me lo comenta y me parece algo ilusionante por las cosas que se están haciendo aquí, la ambición de jugar y de ganar es lo que me atrajo", dijo en la rueda de prensa de su presentación.

Rafinha, que lucirá el dorsal '17' con el nombre de 'Rafael', se declaró un "mediocampista que puede jugar en varias posiciones", aunque bromeó con que si el entrenador del equipo vasco, Imanol Alguacil, le quiere poner "de lateral", que lo haga, pues está a su disposición.

"La Real propone jugar siempre al ataque, quiere tener la posesión y el balón, y quiere ganar todos los partidos. Lo importante es que es capaz de competir contra todos los equipos, y eso es muy atractivo. Me siento bien físicamente, mi debut será cuestión de adaptación, pero quiero contar con minutos cuanto antes", deseó.









A pesar de apenas jugar este curso con el PSG, Rafinha dijo que ha entrenado "fuerte" para dar el "máximo" cuando le tocase. "Mi padre está feliz de que llegue a la Real, todo el mundo conoce ahora al club, todo lo que propone y juega, y mi entorno está feliz también. Me he puesto Rafael como mi nombre completo porque me hacía ilusión, lo hice cuando llegué a París, pero podéis llamarme como queráis", señaló.