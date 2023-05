Espinar sale en defensa de Pezzolano tras sus palabras contra el VAR después del partido ante el Atlético

El director del gabinete de Presidencia del Real Valladolid, David Espinar, ha asegurado este martes, en rueda de prensa, que "la gestión del fútbol es muy cutre, desde los organismos hasta los clubes, aunque parezca espectacular por los ingresos que genera", y por eso considera que "le sigue faltando humanidad y tiene que mejorar muchísimo, siendo como es un sector tan importante para el PIB".

Escucha el resto de la rueda de prensa de David Espinar.

En este sentido, ha explicado que "no se pueden dar según qué imágenes, ni se pueden tener estadios en las condiciones en las que están ni que estos se consideren una herramienta para competir y se fastidie un terreno de juego, adrede, para perjudicar al rival", de ahí que haya defendido las críticas realizadas por el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, respecto al césped del Coliseum, feudo del Getafe.

"Critican a Xavi por quejarse del césped, y es lógico que lo haga, aunque no estoy para defenderle a él, sino al fútbol, y esto es un ejemplo más de que este es un sector que no está llevado lo bien que debería, por su importancia para la sociedad", ha añadido.

Espinar ha hilado unas declaraciones con otras, para responder a las mismas cuestiones, relacionadas con las actuaciones arbitrales y la posible falta de implicación del club blanquivioleta a la hora de defender sus intereses, según los aficionados, sobre todo, porque el presidente del Real Valladolid y Cruzeiro, Ronaldo Nazário, sí se ha pronunciado al respecto cuando se ha tratado de la entidad brasileña.

Al respecto ha indicado que "no es lo mismo el arbitraje español que el brasileño, y es lo que el presidente entiende para tratar estas cuestiones y, puesto que es el propietario de ambos clubes, es el que marca la línea, pero que no se actúe como algunos quieren o respecto a otros clubes, no significa que no se haga nada, ni que no afecten los errores arbitrales".

"Claro que nos duele que haya desajustes en la interpretación de acciones muy similares, en unos partidos frente a otros. No queremos culpar a nadie, porque no lo hacemos nunca, y entendemos que la labor de los árbitros es muy difícil, pero la de los futbolistas, entrenadores, directivos, aficionados y periodistas también es complicada, y todos formamos parte de esta industria", ha detallado.

También ha dejado claro que "en ningún caso, las declaraciones realizadas por el entrenador del Real Valladolid, Paulo Pezzolano -respecto al último arbitraje del partido ante el Atlético de Madrid- son susceptibles de sanción, ya que ha expresado una opinión de manera respetuosa, contraria a unas decisiones que se toman, y por eso no se puede sancionar a nadie, ni con partidos ni con cuantías económicas".

Ha advertido que el club blanquivioleta "es un firme defensor de la libertad de expresión, y en el caso de que haya restricciones a dicha libertad de expresión, van a tener al Real Valladolid delante". "Me gustaría ver si la reglamentación deportiva en Corea del Norte o Rusia sobre las declaraciones de entrenadores, jugadores y directivos es similar a la que hay en este país", ha matizado.

Y ha continuado su alegato apuntando que "en el fútbol interviene la tradición adquirida respecto a cómo se actúa con los dos, tres o cuatro grandes de cada campeonato, lo que no es ajeno a la liga española, ni al Real Valladolid ni a los clubes que forman parte de esta competición".

"Somos un club histórico, pero necesitamos tener el mismo respeto que los clubes que no lo son. La equidad es la mayor de las justicias que existen, y en el fútbol deberíamos tenerla todos. Yo creo que se trabaja por eso, y soy un firme defensor de que no se actúa contra ningún club ni contra ninguna institución, pero entiendo que hay personas que puedan pensar lo contrario", ha comentado.

En su opinión, el fútbol "necesita mandar mensajes positivos, de eficiencia y de equidad, y entre unos y otros se está destrozando este fútbol, que sigue sin evolucionar en muchos aspectos, y uno de ellos es la relación entre el arbitraje y los clubes y el arbitraje y los jugadores".

Considera que "los árbitros tienen un problema de comunicación evidente, porque están como apartados de este sector, pero pertenecen a él de una forma muy relevante, y por eso quizá necesiten un poco más de ayuda de todos, pero de ellos mismos también, para ser un estamento menos opaco, más participativo, abierto, moderno, y que entienda sus errores".

En cuanto al caso vinculado a los insultos racistas a Vinicius, ha indicado que esta semana, la Federación Española de Fútbol ha sobreseído el caso para el Real Valladolid, puesto que había sido denunciado, como club, ante el Comité de Competición, y lo único que les queda por hacer es "estar a disposición de la Fiscalía", última vía sancionadora para la decena de implicados en esa acción ofensiva hacia el jugador madridista.