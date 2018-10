David Aganzo: "Los jugadores no van a ir a esos partidos en Estados Unidos"

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), aseguró que los jugadores no disputarán partidos en Estados Unidos, ante la insistencia de Javier Tebas, presidente de LaLiga.

"Lo hemos dicho 200 millones de veces, los jugadores no van a ir a esos partidos", aseguró Aganzo durante la presentación de la primera edición del premio Carlos Matallanas de novela breve.

Respecto a la postura del otro sindicato, Futbolistas On, de que se podría analizar la disputa de estos partidos en suelo estadounidense, Aganzo señaló que "no tenía idea de ello". "Nosotros somos AFE tenemos claro como tenemos que defender a nuestros compañeros, y además en la reunión de capitanes ellos lo dejaron muy claro que son los que deciden", detalló.

Para la actual temporada, LaLiga pretende que el partido Girona-Barcelona se juegue en enero del 2019 en Estados Unidos. Ante las reuniones que LaLiga ha convocado sobre el Convenio Colectivo, donde la AFE se ha ausentado, Aganzo recordó que dicho acuerdo está vigente hasta el 2020.

"No es una comisión paritaria, la comisión paritaria nos hemos reunido con LaLiga a tratar los temas que por supuesto afectaban a nuestros compañeros", dijo. "Pero bueno a partir de ahí todo lo que se intente hacer de otra manera, de intentar hacer otro tipo de juego no lo vamos a permitir porque los futbolistas no lo quieren hacer".