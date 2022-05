David Aganzo: "Los audios de Piqué y Luis Rubiales dejan al mundo del deporte en mala posición"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, cree que los audios que se filtraron de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y Gerard Piqué, dejan "al mundo del deporte en mala posición" y que constataron en su caso que el ente federativo intentó poner al frente del sindicato "a un candidato que fuese más de su cuerda".

"Al final, desgraciadamente, el mundo del deporte no queda en muy buena posición, pero creo que cada uno nos tenemos que preocupar del trabajo que tenemos que hacer en nuestra casa", afirmó Aganzo tras acudir a un torneo de pádel benéfico entre exjugadores del Real Madrid y el Atlético de Madrid organizado por Nacex.

El exjugador, que bromeó diciendo que de haber "sabido que participaba" en esos audios habría "saludado" a sus "amigos y familia", indicó que "la situación no es la más ejemplar". "Pero sí que entiendo que los que tienen que dar explicaciones y los que han estado hablando han sido ellos, nosotros lo único que podemos hacer es seguir trabajando", aseguró Aganzo, quien considera que no es su potestad la de sancionar o no a Gerard Piqué por su comportamiento ya que son temas de su Junta Directiva.

Aganzo tampoco se mostró sorprendido cuando el asunto vio la luz porque, aunque entiende el deporte por sus valores, "la parte política" existe y "hay un porcentaje muy alto de la política que está dentro del fútbol". "Yo no soy quién, no sé lo que tiene que hacer Luis, no tengo ni idea", comentó David Aganzo sobre una posible renuncia del presidente de la RFEF. "No es mi labor, mi labor es proteger a los futbolistas y es lo que hago", apuntó.

También se refirió a las conversaciones entre Rubiales y Piqué sobre los comicios para elegir presidente de la AFE y en los que "desgraciadamente se ve que la Federación sí que estaba intentando poner un candidato que fuese más de su cuerda". "Realmente era lo que nosotros denunciábamos en su momento en esas elecciones sindicales", advirtió.

"Teníamos razón, que al final es con lo que me quedo. Me quedo más tranquilo y duermo muy tranquilo porque sé que el trabajo que hace mi equipo es transparente, y sí que teníamos esas sospechas más que vistas porque al final en el mundo del fútbol nos conocemos todos y desgraciadamente han salido a la luz", sentenció Aganzo.

El presidente de la AFE admitió el apoyo tanto de Sergio Ramos como de otros tantos profesionales del fútbol en España, pero dejó claro que "ellos los que deciden, los que juegan, los que viajan". "Y desde que mi mandato está como presidente de AFE es así, mandan los futbolistas", remarcó el exjugador.

La Supercopa en Arabia no le parecía "lo más ético"

Sobre la polémica por un posible conflicto de intereses entre el presidente de la RFEF y el jugador del FC Barcelona, también presidente de Kosmos, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, recordó ya que opinó cuando estaba en la directiva de la Federación. "Hice un voto particular donde no me parecía lo más ético", manifestó Aganzo.

El presidente del sindicato añadió que "más allá del dinero hay otras muchísimas cosas" que tienen que "poner en equilibrio"."Tengo muy claro que yo también tengo empresas, mis inversiones y al final Gerard es jugador en activo y tiene sus empresas. Ilegal parece ser que no es, ético está en la opinión de cada uno", comentó.

Finalmente, Aganzo no se siente decepcionado con lo sucedido, aunque sí que desea "una federación fuerte, una selección nacional fuerte, una liga potente" en la que "a los clubes, árbitros, jugadores y entrenadores se les respeten por lo que son, profesionales". "Sí que es verdad que desgraciadamente en el deporte español, cuando sales fuera de España, sólo se habla de la polémica que hay, de la Federación, de LaLiga, de las diferentes denuncias, que todo está muy en los juzgados", explicó.