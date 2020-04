David Aganzo: "Hay que tener cuidado con la salud porque si nos equivocamos podemos tener serios problemas"

El presidente de la Asociación Española de Futbolistas (AFE), David Aganzo, dejó claro este martes que desde el lado de los jugadores no hay "prisa" por volver a la competición y que debe primar la salud por encima de todo porque se podrían encontrar con "serios problemas" si se comete algún error.

"Deber ser el Ministerio de Sanidad el que tiene que garantizar la salud. Hay todo tipo de prisas por otro tipo de objetivo, pero nosotros, como sindicato, debemos velar por los derechos de deportistas y no tenemos ninguna prisa, tenemos que ser precavidos", aseguró Aganzo en el foro virtual 'Conectad@s' del diario 'As'.

El dirigente insistió en que no hay "fecha" para volver. "Nos hemos reunido varias veces con LaLiga y se ha hablado de futuribles, pero no sabemos cómo va a actuar el virus, todo va muy lento. No sabemos cuándo realmente vamos a poder competir y el plazo máximo de la UEFA para acabar las competiciones nacionales es el 31 de julio", apuntó.

"Tenemos que ir paso a paso. Hemos valorado muchísimos calendarios y hemos cancelado cuatro o cinco, empezando incluso en mayo. Ahora mismo es complicado poner fecha al inicio de competición cuando tenemos el problema del distanciamiento social", añadió Aganzo, que tampoco olvida lo que supondría un positivo una vez reanudada la actividad. "Habría que poner ese club en cuarentena, la competición se demoraría y tendríamos un gran problema, por eso estamos buscando esa seguridad", resaltó.

El exjugador lamentó no haber tenido todavía "ninguna reunión" con el Gobierno porque quieren que les contesten "a varias dudas" y el no haber sido convocados para el conocido 'Pacto de Viena' entre CSD, RFEF y LaLiga del 18 de abril. "Los futbolistas somos una parte esencial, sin nosotros no hay fútbol y nos duele que no se nos convoque", aseveró.

El presidente de AFE reiteró que los futbolistas entienden "perfectamente la situación del país" y que conocen sus "derechos y obligaciones". "Sólo pedimos seguridad como todos los trabajadores de este país en la salud y que sean las autoridades sanitarias las que nos den el visto bueno a estos procesos que entendemos deben ser en progresión", indicó.

"Ahora mismo lo que más inquieta a los deportistas y la sociedad es la salud", remarcó el dirigente, que cree que los jugadores deben contar con "un plan de riesgos laborales" y que se pasen los tests "para saber si están bien". "Hay que ser muy estricto y tener mucho sentido común, el primer punto importantísimo es la salud para ellos y su familia", subrayó.

En este sentido, David Aganzo afirmó que quieren que vuelva "la normalidad" y que "simplemente" quieren hacer "las cosas bien" y que se les diga "los pasos que hay que dar". "No queremos ser más que nadie", apuntó, admitiendo que los futbolistas se oponen, tras un largo confinamiento, a realizar concentraciones antes de volver a jugar, y que un estudio les detalla que se necesitarán "30 días para coger la forma".

"ACATAREMOS LO QUE NOS DIGAN LOS JUGADORES Y LOS APOYAREMOS A MUERTE"

"Hay que tener mucho cuidado con la salud de todo el mundo porque si nos equivocamos podemos tener serios problemas", advirtió, pidiendo también atención para el "tema de las lesiones" cuando se vislumbra "mucho más riesgo con un calendario muy apretado" y las altas temperaturas que habrá en julio y agosto.

"La gente de primera línea es la que debe tener los tests. Haremos todo lo posible para poder competir si los jugadores no corren peligro", puntualizó, quejándose de que muchas veces los futbolistas estén "estigmatizados" por lo que ganan. "Decir que tienen tests porque que son millonarios... Sólo piden respeto y, a Sanidad y al CSD, que les digan si esos tests son para ellos. Si no hay contestación y si LaLiga puede hacerlos, nos los haremos para ponernos en marcha sin ningún tipo de riesgo de contagio y que salgamos", zanjó.

El exdelantero explicó también hay futbolistas no profesionales de Segunda B, Tercera, de la Primera y del Reto Iberdrola, que cuentan con menos garantías y a los tenemos que cuidar mucho más porque no cuentan con tanto dinero, agregó. "Nos interesa muchísimo el 'feedback' con jugadores y jugadoras, y como sindicato vamos a acatar lo que nos digan y los apoyaremos a muerte", sentenció.