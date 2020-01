Darko Kovacevic sale ileso tras sufrir un tiroteo en Atenas

Este martes por la noche conocíamos la noticia de que Darko Kovacevic, ex jugador de la Real Sociedad, ha sido tiroteado en Atenas.

Según la información que aportó en El Partidazo de COPE Alejandro Lozano, de LiveSport Atenas, parece que nos encontramos ante un intento de asesinato en la puerta de su casa.

El supuesto sicario esperó a Kovacevic en su casa, y le disparó en cuanto le vio salir de la misma, con la suerte de que la bala no le alcanzó tras esquivarla. Al tirarse al suelo, el ex futbolista no consiguió, sin embargo, evitar lesionarse en una muñeca y una rodilla al caer contra el piso.

El sospechoso se subió rápidamente a un coche en el que huyó, que fue encontrado después totalmente calcinado a unos 700 metros del lugar del atentado.

El serbio fue trasladado hasta un hospital en el que fue tratado tanto de las heridas como del shock emocional como consecuencia del grave incidente.

Kovacevic trabaja para la Federación Serbia de Fútbol y vive a medio camino entre Atenas y Belgrado.