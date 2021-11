Dani Olmo: "Tenemos un reto increíble y debemos responder con resultados"

El centrocampista de la selección española Dani Olmo reconoce que "se pasa mal" cuando uno no puede acudir a una convocatoria internacional y por eso está feliz por haber vuelto de cara a "un reto increíble" como el de asegurar la clasificación directa para el Mundial de Catar del año que viene.

El jugador del Leipzig no pudo estar en la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones del pasado mes de octubre por una lesión muscular, de la que se ha recuperado para intentar echar una mano a la 'Roja' en sus partidos ante Grecia y Suecia donde se jugarán sus opciones de estar en la próxima Copa del Mundo.

"Pues sí, ya te digo que se pasa mal estando en casa y viendo los partidos desde fuera, así que estoy muy contento de estar aquí otra vez porque tenemos un reto increíble y debemos responder con resultados", señaló Olmo a Europa Press antes de poner rumbo a Atenas.

El catalán no esconde que, "probablemente y quitando la Eurocopa", está ante "los partidos más importantes a nivel clasificatorio" a los que se ha enfrentado. "Pero tenemos confianza en nosotros, hay que ir a ganar a Grecia", aseguró.

Las opciones de clasificación directa a Qatar 2022 pasan en primer lugar por ganar en la capital griega, una presión que ya ha reconocido el propio Luis Enrique Martínez. "Si te paras a pensar hay en juego un Mundial y sólo nos vale ganar, pero tenemos confianza en cada uno de los jugadores y en el grupo, y si hacemos las cosas como hasta ahora tenemos muchas posibilidades", subrayó.

En este sentido, Olmo considera que todos los partidos que han jugado ya "son experiencias" que les han "ayudado a crecer y mejorar", por lo que ve listo al grupo para manejar esa tensión porque "el equipo ahora es mejor que en los anteriores partidos". "Pero seguirá creciendo muchísimo más, pero eso tenemos que demostrarlo en cada partido, entrenamiento y concentración", advirtió.

"En general trabajamos todos los aspectos del juego y sabemos las posibilidades que Grecia nos puede proponer, pero sobre todo trabajamos sobre nosotros y no en lo que ellos hagan porque no vamos a cambiar la idea", remarcó el mediapunta sobre el poco tiempo para trabajar estos dos partidos.

El internacional no olvida a que la campeona de Europa de 2004 "sólo le vale ganar" para tener opciones de estar en el Mundial y que eso podría hacer que jugase algo más ofensiva respecto al 1-1 de Granada. "Tampoco esperamos desde el principio nos venga a buscar, pero estaremos preparados para cualquier opción que nos propongan con nuestra filosofía y estilo", comentó.

"EN LA SELECCIÓN TODOS SUMAMOS Y CUALQUIERA TE PUEDE QUITAR EL SITIO"

En este sentido, el combinado nacional ha sufrido a domicilio en esta fase de clasificación, aunque Dani Olmo opina que no han estado "tan mal" porque llegan a estos dos últimos partidos "con opciones". "Lo importante es que dependemos de nosotros. Todos los partidos han sido importantes y este de Grecia va a ser difícil porque jugamos de visitantes y van a apretar", admitió.

De todos modos, si no se consiguiese ser primero de grupo, no le gustaría que se hablase de fracaso. "Yo diría que en deporte es aprendizaje en todo momento. Puedes perder o ganar y la diferencia es como vas a afrontar el futuro y como te vas a levantar y a superar las adversidades. Perder en la EURO contra Italia no fue un fracaso ni mucho menos y hay que seguir con esa mentalidad y con esa de idea de juego que es la que nos ha hecho grandes", confesó.

Por otro lado, el de Terrassa tiene claro que en la 'Roja' "el nivel es muy alto" y que uno no se puede acomodar."Eso es lo que hace bueno y mejor al grupo, todos sumamos y cualquiera te puede quitar el sitio, por eso uno debe estar preparado siempre", remarcó el jugador del Leipzig, ya "recuperado" de una lesión para la que decidió "alargar un poco los tiempos para evitar la posibilidad de recaer".

Finalmente, Dani Olmo también dejó claro que de niño le gustaba "todo" de la 'generación dorada' que logró el triplete y que "lo jóvenes" como él se fijan en futbolistas como Sergio Busquets, Jordi Alba o Koke. "Todos en general hacemos un gran grupo y eso nos hace llegar tan lejos en competiciones tan importantes", expresó.