Dani Olmo: "Croacia mostró interés pero quería jugar con España"

Dani Olmo, centrocampista español del Dinamo Zagreb, reconoció que recibió el ofrecimiento de la selección croata para jugar con su selección, pero aseguró que dejó "claro en todo momento" que su deseo era "jugar con España".

"Es verdad que Croacia mostró interés pero dejé claro en todo momento que quería jugar con España y al final lo conseguí. El año pasado tuve la suerte de estar en el Europeo sub-21 y ahora me ha tocado venir a la absoluta", dijo en su comparecencia ante los medios de comunicación en La Ciudad del Fútbol.

Dani Olmo es la gran novedad de la convocatoria de Robert Moreno para los dos últimos partidos oficiales de clasificación al Europeo 2020. Da el salto a la absoluta sobrado de ilusión y con el objetivo de demostrar sus cualidades sin mirar las opciones de estar en la próxima Eurocopa.

"Puedo aportar juventud sobre todo, había estado ya en algunos entrenamientos con ellos y estoy muy feliz de estar aquí. Voy a aportar muchas ganas e ilusión", afirmó. "Todos son muy amables y me han acogido con los brazos abiertos".

"La Eurocopa aún queda lejos. Yo trabajo día a día para dar lo mejor de mí. En este momento estoy con la absoluta y voy a seguir trabajando para tener una oportunidad y por qué no poder repetir", añadió.

Dani desveló como fue el momento en el que se enteró de la convocatoria con la absoluta. "Estaba entrenando, se lo transmitieron a mi entrenador, nos reunió a todos en el centro del campo y me lo dijo delante del resto. No me lo esperaba, todos mis compañeros me dieron mucho cariño y fue un momento muy especial".

Igual que cuando llegó a casa y lo compartió con su padre, que le acompaña en la aventura croata en el Dinamo Zagreb. "La figura de mi padre, como la de mi madre y mi hermano, son muy importantes en mi vida. Me han ayudado mucho desde que estoy hace dos años en Croacia. Vivo allí con mi padre, muy contento de tenerlos cerca y ellos más felices aún al vivir conmigo la noticia de la convocatoria".

Reconoció Dani Olmo que la decisión de marcharse de España y crecer como futbolista fuera encuentra el premio con estos momentos. "El objetivo cuando tomamos la decisión de irnos fuera era hacerme futbolista y hacerme internacional absoluto. El principio no fue fácil pero con trabajo y dedicación ha llegado".

Por último, desveló lo que le ha pedido el seleccionador Robert Moreno en su charla. "Me ha pedido que sea yo, que haga lo que he hecho en mi club y en la sub-21, que por eso estoy aquí. Mi juego es lo que ha hecho que me llame. Me han estado siguiendo y creo que ha sido la clave".