Dani Ceballos se despide de la afición del Arsenal: concluye su periodo de cesión y debe volver al Real Madrid

Dani Ceballos concluye su etapa en el Arsenal con una bonita carta publicada a través de su página web personal y de sus redes sociales.

"Gracias por la acogida que me disteis desde el primer día que vestí esta camiseta. Gracias por dejarme vivir la experiencia de sentirme un 'gunner' y haber formado parte de vuestra familia", escribe Ceballos.

Ceballos asegura que ha sido un año "complicado" y confiesa que "os apoyaré en todo momento. Nunca os olvidaré. Seguro que muy pronto volvéis a estar en la cima", escribe justo antes de hacer un agradecimiento detallado a todo el personal del Arsenal.

????????Thanks @Arsenal and thanks to all Gunners.????



????I wish you all the best and the success that I'm sure will come. ????



????Let's go Gunners!????



Goodbye??????



THANKS FOR ALL! pic.twitter.com/61M6MsucRp