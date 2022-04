Dani Alves: "Si lo de dejarme fuera de la Europa League me lo hacen con 25 años nos liamos a puñetazos"

Dani Alves ha concedido este sábado sendas entrevistas a los dos diarios deportivos de Barcelona. El lateral derecho brasileño repasa en Sport y Mundo Deportivo sus primeros meses en el club después de su vuelta, las grandes sensaciones con Xavi Hernández en el banquillo e incluso ha hablado de Mbappé y Haaland los dos fichajes que todo el mundo del fútbol desea para este verano.

Regreso al Barcelona

"Cuando rescindí con el Sao Paulo, decidí quedarme sin equipo para planear mi siguiente paso. Tenía opciones en Brasil y en otros equipos. Quería regresar a Europa para ir al Mundial. No me imaginaba que podría ser el Barça, pero sí que tenía ese cosquilleo. Se me encendió la bombilla cuando vi que la gente no estaba contenta y que se abrían mis posibilidades. Envié un mensaje a Joan, ya le había dicho más de una vez que estaba libre y que podía ayudar. Entendía la dificultad del momento, que el club no estaba funcionando y que contratar a un jugador de 38 años no era el mejor mensaje posible. La gente se olvidaba, sin embargo, de que este jugador se llama Dani Alves".

¿Por qué no se había despedido?

"Soy el único jugador histórico del Barça que no ha tenido ni despedida ni foto oficial con los trofeos. Porque yo no quería. Tenia ese cosquilleo de que regresaría. Cuando me fui a la Juventus, aquí me ponían en entredicho. Quería salir y demostrar cosas. Pasó el tiempo y se complicó mi vuelta, hay que ser realistas. Era ahora o nunca".

¿Cómo fue su llegada?

"Me encontré un vestuario con la autoestima baja por los motivos que fueran. No puedes rendir al máximo si no crees en ti. Es muy importante sentirte más guapo, más interesante. Es una cuestión mental. A mí Xavi no me tiene que pedir nada. Ya me conoce y yo lo conozco a él. Sé lo que quiere, lo que le gusta y lo que espera de mí. Me sale natural lo de ser un líder, es un proceso natural de la vida".

Relación con Xavi Hernández

"Es la primera vez desde que estoy en el Barça que trabajo así. Con nadie hemos trabajado así a nivel físico. Guardiola contaba con mucho ‘pelotero’ bueno y no teníamos que correr arriba y abajo. Recuperábamos muchos balones en campo contrario. Ahora alguna que otra vez sí que toca correr y, para eso, necesitamos buen tono físico".





¿Haaland o Mbappé?

"No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser director deportivo, eh, pero yo apostaría antes por Mbappé. Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé".

Refuerzos para el verano

"El fútbol de hoy en día no te da tiempo para esperar a que los jóvenes se fogueen. El deporte te exige al máximo desde ya, desde el ahora. No obstante, yo no sería partidario de gastarme mucho dinero en determinados jugadores".

El 0-4 en el Clásico

"Otras cosas también me ponen cachondo, pero tengo que confesar que el 0-4 también lo hizo. Los aficionados iban al Camp Nou sin saber qué iban a ver. Se había perdido el respeto al club. Todo el mundo sabe ahora que somos un equipo competitivo. Y que vamos a sudar la camiseta. No estábamos sólo celebrando la victoria en Madrid, decían que para el Barça era un título ganar allí... Estábamos celebrando el baño que les pegamos, mis 400 partidos y la vuelta del equipo. Que no piense la gente del Madrid que estábamos celebrando que les metimos 4, porque otras veces les metimos cinco, o seis... Y salió barato... Lo justo hubiera sido un 0-6".

No está inscrito en la Europa League

"Yo siempre digo que cuando las cosas se hacen con naturalidad y conoces a la persona que tienes al lado, todo es mucho más fácil. Estoy seguro de que para Xavi fue tan difícil como para mí. Él me conoce y sabe lo que puedo aportar y cómo me tomo las cosas. Para mí, sinceramente, fue un poco más sencillo de encajar que si me hubiera pasado en otras etapas de mi carrera. Vine aquí para ayudar. Si tiene que ser así, adelante. ‘No te sientas mal’ le dije. Estamos todos en el mismo barco, intentando reconstruir al Barça. Él sabe que me 'jodió', no me lo tomé bien, pero respeté la decisión. Si esto me lo hace con 25 años, nos liamos a puños quizás... pero ahora estamos aquí para ayudar al Barça y yo sé que le ha dolido tener que tomar la decisión de dejarme fuera".

Dembélé

"Está en el Barça, el mejor club del mundo. ¿De qué le tengo que convencer? Tiene la oportunidad de vivir una historia bonita aquí. No hay que intentar convencerlo de nada, las personas son dueñas de su destino, pero él está en el mejor lugar posible. No tengo ni idea (de qué hará Dembélé. Al fin y al cabo, no sé ni si me quedaré yo".

Messi

"No sé lo que piensa o quiere hacer. Podría volver un ‘añito’ conmigo para un último baile. ¿Por qué no? No hay mejor lugar que este. No podríamos estar mejor que en el Barça. Ha ido fuera y ha probado la experiencia. Es hora de regresar a casa si él quiere".