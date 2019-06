La cuenta de Abidal en Instagram, hackeada

Las alarmas sonaron en el FC Barcelona este miércoles cuando su director deportivo Eric Abidal subió una imagen a su cuenta de Instagram en la que aparecía una frase atribuida al mítico Johan Cruyff, que decía: "El que dude del Barça ya no nos sirve".

Enseguida se atribuyó a unas declaraciones del holandés De Ligt, al periódico Mundo Deportivo, en las que el futbolista del Ajax aseguraba que tenía que valorar su fichaje por el club azulgrana.

Más allá de un 'recado' a través de redes sociales, la ilustración no sólo se acompañaba de un 'Thank you johan , you are right' y una serie de hashtags que hacían sospechar que el mensaje no era de 'Abi', tales como 'bitcoin', 'blockchain', 'ethereum', entre otros, relacionados con las criptomonedas.

Horas después, apareció otra segunda publicación en la que el mensaje era más evidente: "You have been hacked" (Has sido pirateado).

Posteriormente, tanto el propio exfutbolista como el FC Barcelona han confirmado que la cuenta de Eric Abidal, efectivamente, había sido víctima de un hackeo. Cuando recuperó el control de su cuenta, eliminó ambas publicaciones.