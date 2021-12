Cuatro españolas en el once del año; Messi, Cristiano, Lewandowski y Mbappé, en el once masculino

Las internacionales españolas Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Mapi León y Aitana Bonmatí, todas del Barça, figuran en el once del año de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

IFFHS WOMEN’S WORLD TEAM OF THE YEAR 2021



IFFHS announce THE WORLD'S TEAM OF THE YEAR.



