Críticas a Nadal desde Mallorca por felicitar al Villarreal: "Las rivalidades del pasado no tienen sentido"

El tenista español Rafa Nadal ha justificado este jueves su felicitación al Villarreal tras conquistar la Liga Europa frente al Manchester United y ha asegurado que "las rivalidades ancladas en el pasado no tienen sentido".

El número dos del ranking ATP felicitó anoche al Villarreal en las redes sociales. "Enhorabuena al Villarreal y a todos sus seguidores por el título de la Europa League. Muy contento, lo merecéis", escribió Nadal tras el triunfo 'groguet' en la tanda de penaltis.

Enhorabuena al @VillarrealCF y todos sus seguidores por el título en la @EuropaLeague ! ????????????????



Muy contento! Lo merecéis! pic.twitter.com/Shk5NLtcUi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 26, 2021

Sin embargo, el de Manacor ha sido criticado por numerosos seguidores en Twitter dada la rivalidad que Mallorca -el club de su ciudad- y Villarreal mantienen desde el año 2010 cuando el 'Submarino Amarillo' denunció a los baleares a fin de quitarles la plaza europea, algo que finalmente consiguieron tras ser estimada su protesta por la UEFA.

"A veces hay cosas que no hacen falta ni hacerlas públicas, se dan por supuesto. Mi tío Miquel Angel jugó en el Mallorca y he vivido, animado y vibrado como seguidor del Mallorca en los buenos y malos momentos...", indicó Nadal, que también ha sido criticado por no felicitar al conjunto bermellón tras su ascenso a Primera División.

¿El Villareal? Para mí las rivalidades ancladas en el pasado no tienen sentido. Un equipo español ganó y me alegro por ello. Por cierto, este es el video que envié desde Roma al entrenador del Mallorca de apoyo a los jugadores. Creo que se mostró en el vestuario antes del partido pic.twitter.com/Q6AKxCyX6r — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 27, 2021

