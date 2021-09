Cristiano Ronaldo vuelve a marcar con el Manchester United

Días después de que se confirmara el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United, procedente de la Juventus de Turín por unos 20 millones de euros, el astro portugués ha logrado empezar su segunda etapa en el club inglés de la mejor manera posible.

Doce años después, el ex jugador de Real Madrid y Juventus de Turín, ha sumado hasta dos goles más a su cuenta particular con la camiseta del United, algo que no se producía desde 2009. En la historia, solo un jugador necesitó más tiempo para volver a marcar un gol en el campeonato inglés y para ello, nos debemos remontar hasta 1993 con Matthew Jackson.

A todo esto, también hay que sumarle que se ha convertido en el tercer jugador más veterano del club en marcar (36 años y 218 días), solo por detrás de Paul Scholes (37 años y 334 días) y Ryan Giggs (39 años y 86 días).