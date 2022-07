Cristiano Ronaldo se ríe de los aficionados del Atlético de Madrid que no le quieren en su club

El posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid está dando mucho que hablar. Si hace unos días el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, calificaba la incorporación como prácticamente imposible y la afición aprovechaba el amistoso ante el Numancia para expresar su rechazo al crack portugués, ahora es el propio Cristiano el que se ha mojado sobre el asunto.

El futbolista del United ha aprovechado un par de publicaciones de Instagram para posicionarse. En la primera de ellas se le preguntaba qué le parecía la pancarta exhibida por el Frente Atlético con el lema "CR7 Not Welcome" a lo que contestaba con varios emoticonos de risas.

En la segunda es un poco más explicito y asegura: "Imposible no hablar de mi ni un día si no la prensa no gana dinero. Saben que sus mentiras conseguirán atraer la atención de las personas. Seguirán que algún día acertarán con alguna noticia".





Mientras, el Manchester United proclama insistentemente que cuenta con Cristiano Ronaldo para la nueva temporada, el Atlético de Madrid ni confirma ni desmiente su atracción por el atacante portugués entre el rechazo de la Unión de Peñas y el astro luso sigue dentro de un laberinto cuya salida es un enigma.

Sin jugar, recién integrado a la disciplina del club británico, con el que tiene contrato por un año más con opción a otro, después de su ausencia por motivos familiares durante toda la gira australiana de un United prometedor, es el protagonista de las últimas semanas no sólo en Manchester, sino en el Atlético.