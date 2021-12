Courtois, Valverde y Camavinga han dado negativo en dos test consecutivos y esperan poder jugar ante el Getafe

Lo que este miércoles parecían malas noticias en el Real Madrid, un día después se ve con otra perspectiva después de que tres de los cuatro jugadores que dieron positivo en los test PCR hayan acumulado dos negativos consecutivos.

Melchor Ruiz y Arancha Rodríguez informaron de que se trata de los casos de Thibaut Courtois, Fede Valverde y Camavinga. El Real Madrid consulta a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid si pueden reincorporarse a los entrenamientos para jugar el domingo frente al Getafe. Vini Jr. sería el único de los cuatro que no ha dado negativo.

El portero belga compartió y celebró la noticia con este mensaje en sus redes sociales: "He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar".

He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar ????



I have tested negative in 2 consecutive PCRs and I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play ???? pic.twitter.com/DwGDa4K98i