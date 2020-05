Courtois: "No sería del todo correcto que se declarase campeón al Barça"

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois cree que no se debería de declarar campeón de la liga española al Barcelona, líder en la clasificación, porque sólo aventaja por dos puntos a los merengues, que han sido mejores en los enfrentamientos directos.

"Si detienen la competición mañana y el Barça es campeón, no me parecería completamente correcto. En Barcelona les parecería lógico, pero yo no lo creo. Al final, jugaron contra nosotros y perdieron", declaró el guardameta en una entrevista concedida al programa "Sporza" de la radiotelevisión pública flamenca "VRT".

Courtois subrayó que el Real Madrid, con 56 puntos, está demostrando que es "mejor equipo" que el Barcelona, líder con 58, aunque los blancos vayan "dos puntos por detrás".

Los de Zinedine Zidane se impusieron a los de Quique Setién por 2-0 el pasado 1 de marzo, tras haber empatado 0-0 en la primera vuelta y sólo dos jornadas antes de que en la 28 se suspendiera la pandemia por la propagación del coronavirus.

"Creo que debes de ser campeón basándote en todos los partidos. No puedes parar 11 partidos antes de que acabe la temporada. O lo terminamos todo o no lo terminamos, pero sin declarar campeón", dijo el internacional belga.

"En Inglaterra todavía podría comprender que declaren campeón al Liverpool, porque tienen una ventaja de 25 puntos. ¿Pero qué haces con los ascensos y con los descensos? ¿Y con el dinero de la televisión? Todo tiene un papel importante ahora. Es difícil", añadió.

Preguntado por la Liga de Campeones, donde el Real Madrid tendría que remontar un 1-2 contra el Manchester si quiere avanzar a los cuartos de final, Courtois dijo tener "confianza" en lograr una victoria en el Etihad Stadium.

"Teníamos mucha confianza para ganar allí, aunque Kevin De Bruyne puede decir lo mismo", bromeó a propósito de la estrella del City y compañeros suyo en la selección de Bélgica.

El portero dijo no saber qué pasará con la presente edición de la Liga de Campeones y aseguró estar preparándose "para cualquier escenario". "Por ejemplo, podemos viajar a un lugar neutral, cada uno en su propio hotel", sugirió.