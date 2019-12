Courtois: "Quiero ver a Bale dar una entrevista en español porque lo habla muy bien"

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, habló en MARCA sobre la relación del vestuario con Gareth Bale y el compromiso del galés con el equipo: "También con Gareth me gusta mantener un poco el inglés, aunque él habla español mejor de lo que la gente cree. Podría dar una entrevista en español perfectamente. Con él hablo mucho, también me gusta el golf. Gareth hace todo para ganar los partidos. Luego van siempre con él con lo mismo: el golf, el idioma... Yo quiero verle salir y dar una entrevista en español, porque lo habla muy bien en el vestuario con muchos compañeros y lo entiende muy bien. Pero es cosa suya si prefiere hablar inglés, lo único sería para que la gente no siguiera diciendo esas cosas y vean que sí, que está muy entregado".