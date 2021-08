Correa: "Tener a la afición de nuevo es una alegría inmensa"

Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid, expresó este domingo, tras la victoria por 1-0 contra el Elche, que tener a la afición de nuevo en el estadio Wanda Metropolitano "es una alegría inmensa", dedicó el triunfo a los seguidores y mostró su deseo de sostener su racha de goles en próximas jornadas.

"Muy contento y muy feliz, porque pudimos conseguir la victoria y dedicársela a toda nuestra gente, que de a poco los tenemos acá de vuelta. Desde que empezó la pandemia siempre han estado con nosotros, les tenemos acá de nuevo y es una alegría inmensa. Queríamos dedicarles una victoria como ésta. Fue muy emocionante sentirnos cerca de nuestra gente", dijo tras el partido.

? ¡Gol de Correa! ??



No importa cuando leas esto ?? pic.twitter.com/8L6drLkhu8 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 22, 2021

Correa suma tres goles en los primeros dos encuentros. "Ojalá que me siga equivocando así de esta manera y seguir ayudando al equipo así", declaró. "En el Atlético ya estamos acostumbrados a sufrir todos los partidos, no hay un partido que no ganemos tranquilos. Estoy contento porque sumamos de a tres y regalamos a la gente esta victoria", añadió.