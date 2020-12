COPE te cuenta el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones este lunes desde las 12:00h

La Liga de Campeones afronta su segunda fase con todo aún por decidir. Este lunes desde las 12:00 podrás seguir en COPE el sorteo de octavos de final de la mejor competición continental del mundo. Será el turno de conocer quiénes son los rivales de Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla en la siguiente ronda.

El Real Madrid tras su victoria ante el Borussia Monchengladbach es el único equipo español que pasa a los octavos como primero de grupo. Lo que supone que tendrá rivales más asequibles que Atlético, Barcelona y Sevilla, que acceden a los octavos como segundos de sus grupos.

COPE retransmitirá el sorteo de los octavos de final que se celebrará el próximo lunes 14 de diciembre a las 12:00 horas.

Posibles rivales del REAL MADRID: Oporto, Atlanta, Lazio o Leipzig.

Rivales del ATLÉTICO DE MADRID: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus o PSG.

Posibles rivales del BARCELONA: Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund o PSG.

Posibles rivales del SEVILLA: Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Borussia Dortmund, Juventus o PSG.

LAS ELIMINATORIAS, ENTRE FEBRERO Y MARZO

Los partidos de ida octavos de final se disputarán los días 16, 17, 23 y 24 de febrero. Y, la vuelta, tendrán lugar los días 9, 10, 16 y 17 de marzo. Todos los partidos se disputarán a las 21:00 horas.

Además, las fechas de las siguientes rondas ya se han dado a conocer:

- Cuartos de final:

Ida (6/7 de abril de 2021)

Vuelta (13/14 de abril de 2021) a las 21:00.

- Semifinales:

- Ida (27/28 de abril de 2021)

- Vuelta (4/5 de mayo de 2021) a las 21:00.

- Final :

Sábado 29 de mayo, Olímpico de Ataturk, Turquía (21:00)

Mañana también la UEFA sorteará los emparejamientos de dieciseisavos de final de la Europa League (13.00h) con los tres representantes españoles, Villarreal, Granada y Real Sociedad, que no podrán enfrentarse entre sí ni tampoco con los clubes con los que han coincidido en la fase de grupos.

Solo los castellonenses de Unai Emery estarán entre los cabezas de serie para jugar la vuelta en casa y, además de Granada y Real Sociedad, evitarán al Maccabi de Tel Aviv con el que ya jugaron.

El Granada eludirá al PSV Eindhoven y la Real Sociedad al Nápoles.

En el sorteo estarán los 12 ganadores de grupo y los 12 segundos, además de los ocho equipos que pasan a la competición como terceros en sus grupos de la Liga de Campeones. De éstos los cuatro con mejor balance serán cabezas de serie -Ajax, Brujas, Manchester United y Shakhtar Donetsk-.

Cabezas de serie: Milan (ITA, Grupo H), Arsenal (ING, B), Ajax (NED), Brujas (BEL), Dínamo de Zagreb (CRO, K), Hoffenheim (GER, L), Leicester (ING, G), Leverkusen (GER, C), Manchester United (ING), Nápoles (ITA, F), PSV Eindhoven (NED, E), Rangers (SCO, D),Roma (ITA, A), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ING, J) y Villarreal (ESP, I).

No cabezas de serie: Amberes (BEL, segundo Grupo J), Benfica (POR, D), Braga (POR, G), Estrella Roja (SRB, L), Dynamo Kyiv (UKR/Liga Campeones), Granada (ESP, E), Krasnodar (RUS/Liga Campeones), LOSC Lille (FRA, H), Maccabi Tel-Aviv (ISR, I), Molde (NOR, B), Olympiacos (GRE/Liga Campeones), Real Sociedad (ESP, F), Salzburgo (AUT/Liga Campeones), Slavia Praga (CZE, C), Wolfsburgo (AUT, K) y Young Boys (SUI, A).

Otro de los condicionantes del sorteo evitará que los equipos de Rusia y Ucrania queden emparejados.

Los partidos de ida se jugaran el jueves 18 de febrero y los de vuelta el día 25 de ese mes y tendrán dos horarios: las 18:55 y las 21:00