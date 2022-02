El UCAM en descenso y Salva deja esta frase: "Ni por la muerte temo, soy el tío con más c*****de la Tierra"

El UCAM Murcia no atraviese un buen momento en el grupo II de la Primera RFEF. Se encuentra en descenso, a cinco puntos de la salvación, y solo ha conseguido una victoria en los últimos cinco partidos.

Este domingo se midió al Sabadell en un encuentro clave por la permanencia, ya que los catalanes están dos puntos por encima de la salvación, que marca el Real Madrid Castilla.

Ese partido finalizó con empate a uno en el marcador, pero la noticia estuvo en la rueda de prensa posterior a este encuentro donde el actual técnico del UCAM Murcia, el exjugador Salva Ballesta, dejó una contundente frase sobre su futuro en el banquillo murciano y que no dejará indiferente a nadie

"¿Yo?, no temo ni por la muerte, como para temer por un puesto, ni por la muerte temo, así me criaron. Soy el tío con más c***** que hay en la Tierra"