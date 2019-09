¿Cómo funciona el límite salarial impuesto por LaLiga a los clubes?

La situación del Málaga ha suscitado un gran interés en los últimos días después de que LaLiga no haya permitido al equipo malagueño realizar más fichajes. Según ha explicado Isaac Fouto en El Partidazo, el Málaga excede el límite salarial impuesto por LaLiga solo con 14 fichas, lo que le impide fichar a nuevos jugadores.

Es el caso de Raúl Lizoain. Se quedó sin equipo a pocas horas de cerrar el mercado de fichajes después de que el Alcorcón rescindiera su contrato. El Málaga quiso ficharle pero La Liga de Fútbol Profesional se lo impidió después de que el equipo andaluz superase el límite salarial. “Yo iba a jugar cobrando el mínimo, pero LaLiga me ha valorado por más dinero y no me han permitido fichar por ese equipo”, ha dicho el jugador en los micrófonos de El Partidazo de COPE.