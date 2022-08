Cinco años después de la famosa millonada que el PSG pagó por Neymar

Un viaje al pasado, un retorno al verano de 1997, año en el que el FC Barcelona logró cerrar sobre la bocina el fichaje de Rivaldo. Era el 15 de agosto y terminaba el plazo para inscribir a jugadores para disputar la Liga de Campeones. Un fichaje que su club, el Deportivo había declarado de 'intransferible'. Los culés tuvieron que pagar a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) los 4.000 millones de pesetas (unos 24 millones de euros) que figuraban en su cláusula de rescisión después de haber dejado marchar a su estrella, Ronaldo, rumbo a Italia.

Desde aquel verano, ha habido casos muy sonados en el mundo de los fichajes. Pero, en los 25 años no ha habido un fichaje comparado al de Neymar, por las cantidades que se manejan. Los 222 millones (la cláusula de rescisión estipulada por el Barcelona) que el PSG desembolsó hace cinco años a cambio del jugador brasileño han supuesto el fichaje más caro de la historia del fútbol.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ? https://t.co/lKFj4qPDYA#BemvindoNeymarJR ???? pic.twitter.com/rSvlBiKX6D