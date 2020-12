Christian Lapetra, en El Partidazo de COPE: "JIM ha aceptado el reto que otros no quisieron"

El Real Zaragoza no está atravesando su mejor momento deportivo. El equipo es penúltimo en Segunda División y estrena entrenador esta semana, Juan Ignacio Martínez, que será presentado en la mañana de este miércoles. Un técnico que, según reconoció Lapetra, no fue la primera opción.

“JIM ha aceptado la oferta a la que otros dijeron que no”, ha confirmado Lapetra. “Víctor Fernández ha sido nuestra primera opción desde Agosto, pero no ha querido ni hablar con nosotros, hemos perdido mucho el tiempo”, ha confesado en El Partidazo de COPE.

Acerca de la situación que está atravesando el conjunto maño en Liga, el presidente del Zaragoza ha desvelado que acudirán al mercado de invierno para reforzar a la plantilla. “El COVID-19 ha obligado a hacer ajustes en todos los equipos, pero tenemos saldo y tendremos capacidad para hacer cosas en el mercado”, ha explicado.

El Real Zaragoza tiene una deuda económica, según ha reconocido su presidente, de 60 millones de euros. Una situación que ha suscitado el interés de varios inversores y personas cercanas al club que han querido interesar por la salud económica del club. Es el caso de Ander Herrera y de César Sánchez.

“Ander y César tienen interés en echar una mano al club y hablamos a menudo. Están buscando de qué manera pueden entrar en el accionariado del club”, ha desvelado Lapetra. “Si alguien viene con una inversión que asegure el futuro del club y mejore las condiciones actuales…”, ha deslizado.

