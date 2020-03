El Chelsea ofrece su hotel para el personal sanitario de Londres; el Espanyol dona 6.000 mascarillas

El Chelsea ha ofrecido su hotel, situado en las cercanías de Stamford Bridge, para que lo use el personal sanitario de los hospitales de Londres involucrado en la lucha contra el coronavirus. La idea ha sido del dueño del Chelsea, Roman Abramovich, quien se encargará de cubrir los gastos que esto ocasione.

Durante dos meses, los trabajadores del NHS, servicio sanitario británicos, podrán hacer uso de los servicios de este hotel, según explicó el Chelsea en un comunicado. "Muchos de los trabajadores sanitarios tendrán largos turnos y no podrán volver a casa. Este alojamiento ayudará a mantener la salud y el bienestar de este personal tan crucial en este crítico momento", dijo el club londinense.

