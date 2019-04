El Chelsea elimina en semifinales al Barcelona por penaltis

El Barcelona, vigente campeón de la Liga de Campeones juvenil, no estará en la final para revalidar su título después de caer contra el Chelsea en la tanda de penaltis de un partido que los azulgranas ganaban por 2-1 hasta el minuto 85.

Miranda tuvo la primera gran ocasión a los tres minutos de encuentro, pero Ziger respondió con una gran parada. Los pupilos de Denis Silva salieron dispuestos a poner cerco a la portería londinense, hasta que se asustaron por un balón suelto que, cumplido el primer cuarto de hora, Tenas tuvo que sacar de los mismos pies de Redan cuando ya le encaraba.

Esa jugada animó al Chelsea a presionar más arriba y tener más el balón. Empujados por esa estrategia, los ingleses obligaron a Miranda a sacar un cabezazo bajo los palos. Pero en la jugada siguiente el Barcelona respondió con su orgullo de campeón.

Monchu arrancó una bella acción con una ruleta en tres cuartos de campo y habilitó a De la Fuente, pegado a una banda. El extremo sentó a su par y dio el pase de la muerte para que Ansu rematara desde dentro del área pequeña. Gol azulgrana a los veinte minutos.

El Chelsea no se arrugó pese a encajar y no tardó en volver a probar a Tenas, en un lanzamiento de falta. Los 'blues' no se acercaron mucho más al marco del equipo catalán, pero sí mostraron intención. Pese a ello, antes del descanso todavía dispuso el Barcelona de dos buenos cabezazos para doblar su ventaja: uno a cargo del venezolano Marqués y otro en el tiempo añadido a cargo de Miranda.

El segundo tiempo fue un monólogo del Chelsea. Los ingleses volvieron del vestuario con el objetivo de dar un paso adelante en la presión para voltear la situación. Y su atrevimiento tuvo premio: en el minuto 66, Tenas perdió un balón y McCormick empató a puerta vacía.

Reaccionó el Barcelona a los tres minutos con un nuevo tanto de Ansu al recoger un mal rechace de Ziger, pero fue un espejismo. Los londinenses se hicieron con el control del esférico, cargaron constantemente contra el área azulgrana y encontraron el empate en el minuto 85 por medio de Brown.

El Barça quiso tirar de épica para evitar los penaltis, como ya hiciera en los cuartos de final, cuando marcó en el último minuto, pero esta vez la última ocasión de Miranda la atajó Ziger.

En la tanda de penaltis, tras adelantarse, los hombres de Silva vieron cómo un fallo de González enjuagaba su ventaja en el cuarto penalti del Barcelona. Y ya en la muerte súbita, Miranda no acertó con el lanzamiento definitivo.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Barcelona: Tenas; Jaime, Mika, Mingueza, Miranda; Monchu (Luca de Vega, min. 80), Antonio Jesús (González, min. 89), Jandro Orellana; De la Fuente (Peque, min. 83), Marqués y Ansu Fati.

2 - Chelsea: Ziger; Colley, Guehi, Maatsen; Lamptey, Gilmour, McEachran, Gallagher, Familio-Castillo; Redan (Brown, min. 78) y McCormick (Anjorin, min. 73).

Goles: 1-0, min. 20: Ansu Fati. 1-1, min. 66: McCormick. 2-1, min. 69: Ansu Fati. 2-2, min 85: Brown.

Penaltis: 0-1: gol de Brown. 1-1: gol de Jandro Orellana. 1-1: fallo de Gallagher. 2-1: gol de Jaime. 2-2: gol de Colley. 3-2: gol de Marqués. 3-3: gol de Gilmour. 3-3: fallo de González. 3-4: gol de Maatsen. 4-4: gol de Ansu Fati. 4-5: gol de Anjorin. 4-5: fallo de Miranda.

Árbitro: Sandro Schärer (SUI). Mostró cartulina amarilla a Antonio Jesús (min. 23), Redan (min. 38), Familio-Castillo (min. 58), Monchu (min. 63), Jaime (min. 85), Miranda (min. 87)

Incidencias: semifinal de la Liga de Campeones juvenil disputada en el Colovray Sports Center de Nyon (Suiza).





El Oporto goleó este viernes al Hoffenheim (3-0) y disputará el lunes la final de la Liga de Campeones juvenil ante el Chelsea. Los 'dragoes', que jugarán su primera final del torneo, confirmaron su favoritismo ante el equipo que eliminó en la ronda anterior al Real Madrid. Los pupilos de Mario Silva fueron superiores y lo reflejaron en el marcador.

Un tanto de Romario Baró antes del descanso (m.39) desequilibró la balanza. En el segundo periodo se mantuvo el control el cuadro luso. Fabio Silva (m.78) y Tiago Matos (m.88) sentenciaron en el último tramo el choque, disputado en el centro deportivo Colovray de Nyon (Suiza). La final se jugará en el mismo escenario el lunes a partir de las 18.00 horas.