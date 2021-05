Cervera, sobre las manos: "Los árbitros deberían ahorrarse ir al monitor, siempre hacen lo que dice el VAR"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, opinó este martes que a su equipo le faltó “intensidad” en algunas jugadas en la derrota por 3-2 ante Osasuna. El técnico visitante indicó en rueda de prensa que su equipo jugó una primera media hora de partido “sensacional” hasta la lesión de Akapo, para cambiar a partir de entonces.

“En la segunda parte no hemos estado bien”, admitió Cervera con resignación tras presenciar un partido en el que sus futbolistas fueron de más a menos hasta caer con honor.

“No puedo decir lo que pienso porque en este país te pueden castigar”, declaró al ser preguntado sobre el penalti señalado al Cádiz por mano antes de agregar que “nadie nos ha dicho qué manos son y qué manos no son”.

“Creo que se deberían ahorrar que el árbitro vaya a ver la jugada porque siempre que va el colegiado dice lo que el VAR ha dicho de antemano”, añadió. Finalmente, el preparador cadista anotó lo siguiente al respecto de la polémica: “Eso es lo que hay, no lo quieren cambiar, no hacen nada por cambiarlo, no lo quieren explicar y tenemos que darlo por bueno”.