Cerezo: "Tenemos que intentar que la justicia deportiva sea igual para todo el mundo"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, cree que el equipo recurrirá la sanción de ocho partidos al delantero Diego Costa tras la expulsión de este en el choque contra el Barcelona y que tratarán de aportar pruebas en su defensa.

"El reglamento está así, el insulto a un árbitro está entre cuatro y ocho partidos. Imagino que ahora recurriremos. A ver si nos dan la cautelar y a ver qué es lo que pasa. Imagino que en el recurso se podrán aportar todas las pruebas que se quieran", señaló tras la presentación del 'IV Torneo Vicente Del Bosque'.

"No esperaba que fueran tantos partidos, pero si lo han decidido así sus motivos tendrán. Es una pena porque todos los jugadores tiene cada uno un temperamento diferente en el campo. A Diego le estaban haciendo muchas faltas y llega un momento en el que uno se tiene que cabrear. Pero eso no es justificable porque un insulto nunca es justificable", declaró.

Cerezo confirmó que de momento no han hablado acerca de un posible castigo al futbolista por parte de la entidad y no considera que esta circunstancia, ni su rendimiento, le impidan seguir de rojiblanco: "¿Por qué no iba a seguir? ¿Es la primera vez que expulsan a un jugador? Hay veces que mete treinta y no pasa nada, decís que es magnífico".

"Es un momento difícil para él, complicado para todos. Pero no porque vaya a continuar o no. Es un momento feo porque es una sanción fuerte y en el Atlético no creo que haya habido nunca ningún jugador con esta sanción", explicó.

Por otro lado no cree que si Diego Costa estuviera en otro equipo hubiera recibido un trato diferente: "Yo creo que no. Habrá unos hechos que el Comité los habrá visto de una manera y le ha condenado a ocho partidos. La sanción está puesta, sabemos por qué ha sido".

En cuanto a la frase por la que es expulsado, según el acta arbitral 'me cago en tu puta madre', el dirigente rojiblanco expresó: "Lo que sí quiero decir, no por justificar al jugador, es que hay momentos en la vida en que uno pierde los papeles y dice cosas que no tiene que decir".

"Que todo el mundo se tranquilice y se vean de la manera que se tienen que ver, porque el significado de la frase, y la decimos muchas veces mucha gente de muchas cosas, no tiene significado ni en contra de la madre ni del padre ni de nadie", afirmó.

Además se refirió al hecho de que parece que otros futbolistas que cometen infracciones parecidas y no reciben castigo por ellas: "Tenemos que intentar que la justicia deportiva sea igual para todo el mundo".

El ghanés Thomas Partey, centrocampista del Atlético de Madrid, expresó este jueves que la sanción de ocho partidos a Diego Costa del Comité de Competición "es demasiado" y esperó que le rebajen dicha suspensión, al tiempo que remarcó la importancia del atacante para el conjunto rojiblanco.

"Acabo de escuchar y pienso que es demasiado. Es un compañero que nos ayuda mucho y le han caído ocho partidos. Espero que le bajen la sanción", valoró. También fue preguntado por si considera que la sanción es mayor por tratarse de Diego Costa. "Todo depende de la ocasión y con quién está delante cada uno y su forma de hacer las cosas. A lo mejor no lo ha hecho bien. Para mí son demasiados partidos de sanción para él y para todo el equipo", insistió.