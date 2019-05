Cerezo: "Griezmann no sé si se querrá despedir o no, la verdad es que no lo sé. Depende de él"

Este jueves, Juanfran se despidió del Atlético de Madrid. En un acto sencillo, el mítico lateral del conjunto rojiblanco repasó su carrera y algunos de los mejores momentos, en un evento similar a como lo hizo días atrás Diego Godín.

En el acto, estuvo presente Enrique Cerezo, presidente del club, al que se le preguntó si Antoine Griezmann, que todavía no ha anunciado su club de destino, también tendrá un acto de despedida: "Godín se despidió fantásticamente bien. Ha sido emocionante, Juanfran ha hecho un discurso perfecto y precioso de lo que es un jugador de fútbol y una persona humana. Griezmann no sé si se querrá despedir o no, la verdad es que no lo sé".

Cerezo aseguró que la despedida depende sólo y exclusivamente del delantero: "La despedida depende de Griezmann, que es el que se va. Si se quiere despedir, se despedirá. Para más información, la web del Atlético de Madrid", finalizó en tono de broma con la prensa.