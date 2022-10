Cerezo: "Desgraciadamente Joao Félix no está muy bien adaptado todavía"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó este miércoles que no ve "el final" de la etapa de Diego Pablo Simeone, al que únicamente nota "preocupado" por los resultados, y también admitió que el delantero portugués Joao Felix, con poco protagonismo en la actualidad, "triunfará" en el conjunto rojiblanco.

¿Primera final de la temporada?

Tenemos que ganar si queremos estar en octavos de final. Creo que el equipo va a responder bien. Está para hacer un gran partido

¿Joao Félix no está en un gran momento?

Estamos tranquilísimos. Es un magnífico jugador y todavía tiene que demostrar lo que es él, pero creo que con el tiempo lo demostrará. Tiene un contrato muy largo y estamos encantados con él.

¿A qué se debe que no haya rendido como se esperaba?

Hay gente que se adapta enseguida y hay gente que tarda en adaptarse. Desgraciadamente no está muy bien adaptado todavía, pero creo que va a triunfar aquí.

Tema Griezmann

Griezmann es un jugador al que nosotros siempre hemos querido. Lleva con nosotros mucho tiempo y ahora ya se podrá sentir tranquilo y podrá volver a jugar como cuando llegó aquí al principio

Mbappé en el Atlético

Un jugador como él siempre tendría sitio en cualquier equipo. No es nuestro toro Mbappé. Nuestro equipo es fantástico.

Rubiales y el 'patético'

No lo he oído ni lo he visto. Me lo han comentado, pero cuando él lo dice será por algo. Es un tema al que no tenemos que dar mucha importancia. Es el presidente de la RFEF y como tal se debe de comportar, pero a mi personalmente no me preocupa. No sé lo que querrá decir con esto, pero para nosotros no tiene mucha importancia.