El Celta podría perder puntos por los problemas de luz en Balaídos

El presidente y máximo accionista del club Celta de Vigo, Carlos Mouriño, volvió a plantear este jueves la posibilidad de que el equipo deje de jugar en el estadio municipal, y vaticinó que "en diez años" ve "al Celta fuera de Balaídos".

En una reunión con periodistas, Mouriño advirtió de que el convenio con el Ayuntamiento sobre la concesión de esas instalaciones municipales puede acabar "en el Juzgado" y dijo ser consciente de que "esto no es popular, que no le va a gustar a casi nadie, pero tengo la obligación de decir la realidad".

El máximo dirigente del Celta supeditó su continuidad en el club a un proyecto de futuro y aseveró: "Si lo tengo, yo estaré al frente. Si no lo tengo, lo dejaré tranquilamente".

Mouriño, junto a la mayoría de sus consejeros y los directores de las distintas áreas del club, criticó duramente contra el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

"Hay un problema grande, tremendo, en Vigo. La incontinencia verbal del alcalde lleva a decir que el Celta se iba de Vigo por imposición de un partido o de la Xunta. Nos quiere llevar a un juego político que no queremos. Nosotros jugamos en el estadio y las decisiones se toman en la sede del club", indicó.

Afirmó que no le gustó dar "el paso" de construir instalaciones deportivas en el vecino municipio de Mos, pero aseguró que fue "la única" opción tras once años de "constante pelea" porque no encontró una "solución" en la ciudad.

"La noche en la que directiva decide buscar alternativas fuera de Vigo fue una mala noche para mí. Pero ese sentimiento de vigués lo supedito a ser presidente del Celta. Yo no puedo descartar llevar el estadio a otro punto. Lucharé por quedarme en Vigo, pero en estos momentos ha sido violado el convenio que teníamos para jugar 50 años en Balaídos", manifestó.

"¿Qué pasa si tomo esa decisión? Antepondría los intereses del Celta. El convenio con la Alcaldía es posible que acabe en los juzgados, porque para que entre Zona Franca están haciendo cosas raras y posiblemente nos lleva a denunciar el convenio. Si no nos dan licencia para hacer un estadio en Vigo, abriríamos la posibilidad de hacerlo fuera de Vigo", reiteró.

El presidente celeste también indicó que los problemas de iluminación en el estadio podrían suponer para el Celta la "pérdida" de puntos porque LaLiga considera la situación "muy grave".

Durante su larga exposición, Mouriño detalló que el Celta dispondrá la temporada 2018-2019 de un presupuesto de 72 millones de euros, y que el ejercicio anterior ha concluido con un beneficio de 12,9 millones de euros.