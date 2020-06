Celades: "Diakhaby no está sentenciado, de ninguna manera"

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha asegurado que pese a sus críticas tras el empate contra el Levante UD al central Mouctar Diakhaby, éste no está "sentenciado de ninguna manera" y que sigue contando con él, con el objetivo de "recuperarle" de cara a los próximos partidos, incluido el de este jueves contra el Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

"Diakhaby está en la convocatoria, listo para jugar. Es un jugador recuperable y en eso vamos a trabajar. Es un chico que después del último partido está en el foco de todo el mundo, pero vamos a ayudarle porque tiene que aportar su granito de arena. No está sentenciado, de ninguna manera", aseguró en rueda de prensa.

Celades, que le señaló como artífice de haber perdido puntos por sus errores, matizó sus palabras. "Simplemente quise expresar que esos errores individuales que se han repetido en el tiempo nos han costado muchos puntos. Era eso. Estamos todos en el mismo lado, todos tenemos que ir en la misma dirección para que las cosas salgan bien", señaló.

"Contamos con Diakhaby como con todos los demás. Por el hecho de que haya cometido errores, no por eso desechamos a nadie. Tenemos que ser un grupo fuerte, independientemente de los errores individuales que todos cometemos. Sin mirar culpables, porque eso no lleva a buen camino", concluyó después de que un error del central costara el penalti y el empate final del Levante.

Frente al Real Madrid y ante la ausencia por precaución del tocado Gabriel Paulista, el eje central de la defensa podría ser para Coquelin y Mangala, o bien para el joven canterano Hugo Guillamón. "Veníamos trabajando con él en algunos entrenamientos, jugó incluso en Anoeta. Nos gusta los que nos ofrece, y lo contemplamos como una alternativa más en este final de temporada. Es un chico muy maduro, tranquilo, que el otro día estuvo a muy buen nivel y ojalá siga así", destacó del central.

Eso sí, no quiere meterle presión añadida ni prisa. "Estamos hablando de él como si fuese un fijo en la alineación y ha jugado sólo un partido de titular, y otro en Anoeta. Con estos chicos jóvenes hay que ir poco a poco, siempre es un proceso de adaptación a un ritmo diferente al que ha vivido hasta ahora. Nos ha ayudado, y seguro que nos va a ayudar más. Sé que se está hablando con él y sus agentes de la renovación, ojalá se llegue a buen fin", manifestó.

Con la buena noticia de poder contar con José Luis Gayà, recuperado tras un problema físico en el derbi, Celades aseguró que se plantea hacer cambios en todas las posiciones, aunque parece tener a un fijo. "Estamos muy satisfechos del rendimiento de Parejo, ha jugado todo y ha soportado grandes esfuerzos con poco tiempo de recuperación. El otro día era el primer partido tras más de tres meses sin jugar, y no solamente Parejo, ningún jugador estuvo el otro día a su máximo nivel", le defendió.

No hizo lo mismo con la actitud del equipo, que pareció desconectarse del partido antes de tiempo. "Hemos hablado de ello. Es cierto que no estamos nada contentos de cómo gestionamos esos últimos minutos, concedimos en siete minutos lo que no concedimos antes. Nuestra idea no era meternos atrás y sufrir tanto, era ser más solventes, pero no fuimos capaces", lamentó.

En cuanto al Real Madrid, aseguró que tiene "a lo mejor". "Es un equipo muy fuerte con muchísimas alternativas. Es un equipo que te exige mucho, como es normal. Si están destacando por algo diferente a las últimas temporadas es por ser un equipo sólido, el equipo que menos goles ha encajado, y eso no solía pasar en los últimos años. El Madrid está lleno de buenísimos jugadores. En el máximo nivel, como es el Real Madrid, pues están los mejores", manifestó.

"Hemos tenido dos partidos contra el Madrid, en Mestalla y en Arabia (en la pasada Supercopa de España). Dos partidos distintos. El de Arabia nos dejó una sensación muy mala. Jugamos de dos maneras diferentes en los dos partidos, pero tenemos buena sensación del partido de Mestalla, ojalá repitamos esa sensación", auguró.

Por otro lado, reiteró que no quiere ponerse objetivos para el final de temporada. "No es cuestión de reconocer nada, es cuestión de que no nos lleva a nada pensar en tan largo plazo, no sirve de nada pensar en qué pasará de aquí a un mes. No me gusta hacerlo. Las cosas son cambiantes y lo que parece que hoy puede estar bien, mañana cambia", concluyó.