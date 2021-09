Ceferin, mejor ejecutivo del año por la gestión del conflicto de la Superliga y la Eurocopa 2020

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, recibirá el premio que le acredita como Mejor Ejecutivo del 2021. Los motivos de dicho nombramiento, su gestión del conflicto del proyecto de la Superliga y el éxito de la organización de la Eurocopa de 2020 en plena pandemia de la COVID-19.

